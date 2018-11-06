Назван полезный для сердца продукт, от которого не толстеют

Вашингтон, , 03:21 — REGNUM Ежедневная порция орехов идет на пользу сердечно-сосудистой системе и препятствует набору веса. К такому выводу пришли специалисты из Американской ассоциации сердца, говорится в публикации на портале EurekAlert.

Ученые изучили рацион более 126 тыс. здоровых мужчин и женщин. Вопросы анкеты касались в том числе частоты и объема употребления в пищу орехов.

Оказалось, что если каждый день съедать примерно 30 грамм орехов, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снизится. Кроме того, такая порция орехов способствует меньшему набору веса, чем тот же объем красного или обработанного мяса, картофеля фри, чипсов или сладостей.

Один из авторов исследования Лю Сяоран пояснил, что люди зачастую считают орехи калорийным и жирным продуктом, однако в действительности перекус орехами принесет пользу организму и не испортит фигуру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкие ученые выяснили, что вещества в составе шоколада, чая, вина и кофе замедляют процесс клеточного старения. Необходимым условием является сочетание таких веществ с цинком.

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