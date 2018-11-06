Возможно ли улучшить работу мозга на 100% за две недели?

Анастасия Алексеева, , 12:10 — REGNUM

Количество литературы в жанре нон-фикшн увеличивается на полках книжных магазинов в геометрической прогрессии. Обычно авторы подобных книг обещают улучшение жизни в той или иной сфере. Исключением не стала и книга основателя компании Bulletproof Дэйва Эспри «Биохакинг мозга», которая недавно вышла в издательстве МИФ и якобы способна прокачать мозг на 100% всего за две недели. Звучит заманчиво, но возможно ли это на самом деле? Корреспондент ИА REGNUM решила это проверить на себе и две недели жила по советам из книги.

4 Jstarj Мыслитель

Автор утверждает, что повысить продуктивность за столь короткий срок можно благодаря правильному рациону, физической активности, медитациям, дыхательным практикам и другим доступным каждому процессам. Изначально я скептически отнеслась к такому обещанию, но по мере продвижения вглубь книги надежда на то, что работа мозга действительно улучшится, всё росла. Дэйв Эспри не прыгает с места в карьер и подводит читателя к биохакингу через огромное количество теоретической информации, внушающей доверие к дальнейшему эксперименту. Более того, всё глубже изучая работу мозга, я приходила к выводу, что моему срочно нужен апгрейд. Постоянная тяга к сладкому, резкая смена настроения и другие малоприятные симптомы оказались признаками неправильно работающего мозга.

Достаточно узнав из книги о работе митохондрий и нейронов, я начала двухнедельный эксперимент. В первую очередь занялась уменьшением источников так называемого мусорного света — искусственного освещения, в котором синяя часть спектра находится в переизбытке (она повреждает клетки и снижает производительность). Все голубые, белые и зеленые светодиодные лампы спрятались за слоем изоленты. На ноутбуке появилась программа, которая автоматически понижает яркость синего света в ночное время. Изменениям подвергся и смартфон, экран которого отныне излучал максимально тёплый свет.

Несмотря на то, что освещение за окном никогда не мешало мне уснуть, я стала зашторивать окна на ночь. Оказалось, что даже слабый источник света препятствует выработке мелатонина и ухудшает сон. По той же причине за пару часов до сна во всем доме приглушался свет. Кроме того, по совету автора книги, на ночь все гаджеты убирались подальше от кровати, чтобы снизить воздействие электромагнитного поля на миелин — жизненно важную оболочку нервных волокон.

С солнечным светом дела обстоят совсем иначе. В отличие от искусственного освещения, он ускоряет работу митохондрий, поэтому каждое моё утро начиналось с 10-минутной прогулки. Три раза в неделю в неё входила еще и неспешная зарядка. Эспри утверждает, что движения должны быть не быстрыми, а напротив, осознанными. Для меня это стало только плюсом, потому что раньше физические упражнения практически отсутствовали в моем режиме.

Куда сложнее давалась еженедельная пробежка на 360 метров с максимально возможной скоростью. Автор явно не учёл, что человек, который в последнее время бегал только за отъезжающими маршрутками, может плохо перенести такую серьезную нагрузку. Радовало лишь то, что пробежка, по мнению автора «Биохакинги мозга», должна была посодействовать повышению уровня белка BDNF, который улучшает обучаемость, память и мышление.

Еще одним нововведением в рамках эксперимента стало улучшение качества сна. По утверждениям Эспри, ограничения «мусорного света» недостаточно для того, чтобы митохондрии навели за ночь полный порядок. Поэтому отныне кофе и другие продукты, содержащие кофеин, оказались под запретом после 14:00. Кроме того, каждый день я ложилась спать в 23:00, чтобы избежать прилива кортизола, который может помешать заснуть. Перед сном меня тоже ждали определенные процедуры. Первая из них — чайная ложка мёда. Ночью мозг использует гликоген печени, а мёд восполняет этот запас лучше, чем любые другие углеводы, поэтому с его помощью можно создать стабильный запас глюкозы. К сожалению, моя личная неприязнь к этому продукту нарушила планы — два дня я через силу съедала ложку мёда, но после очень плохо спала, поэтому от этого пункта пришлось отказаться. Куда приятнее оказались дыхательные упражнения, которые снижают уровень кортизола и позволяют быстрее уснуть. Сон действительно приходил спустя несколько минут после того, как голова касалась подушки.

Порадовала и медитация «Энергия новой жизни», которая увеличивает число митохондрий и управляет ими так, чтобы они производили больше энергии. Я медитировала ежедневно перед началом рабочего дня и действительно чувствовала прилив заряда. В плане бодрости помогала еще одна процедура — каждое утро я окунала лицо в таз с очень холодной водой и держала его там до тех пор, пока не заканчивался воздух в лёгких. В идеале нужно было принимать холодный душ, но так как лицо — крупная зона активации термогенеза, я решила не рисковать с закаливанием и ограничилась тазом.

Самые большие изменения коснулись рациона. Раньше он напоминал винегрет из полезных и вредных продуктов, теперь же мне две недели следовало придерживаться правильного питания. К слову, в списке указаны продукты компании Bulletproof, о которых Эспри мельком упоминал и на предыдущих страницах книги. Естественно, я не стала заказывать из США «улучшенные» кофе, желатин, масло и так далее. Автор отмечает, что можно обойтись и без них, хотя довольно навязчиво рекламирует свою продукцию. В обновлённом рационе также указаны топлёное буйволиное масло Ги, масло из молока коров свободного выпаса, фарш из ягнятины свободного выпаса и другие продукты, которых просто не найти в обычном магазине. Благо, их немного, поэтому в чистоте эксперимента можно было не сомневаться.

В первое время было сложно перестроиться на исключительно правильное питание. Особенно меня огорчило отсутствие молока в рационе, без которого раньше не начинался ни один мой день. Отказаться от различных лакомств тоже стало настоящим испытанием, впрочем, горький шоколад, которые раньше я обходила стороной, оказался довольно неплохой заменой.

После первой недели эксперимента во мне укрепилось желание съесть что-то из фастфудной еды и запить его молоком. Виной тому стало отсутствие видимого результата. Единственное изменение, которое я почувствовала, — лёгкое пробуждение по утрам. Впрочем, я и раньше не испытывала больших проблем в этой части. Тогда в ход пошли биодобавки, которых было решено избежать на первой неделе. Понятное дело, что витамины и минералы окажут влияние на организм. Мне же было важно понять, какую роль в этом сыграют остальные танцы с бубнами, которые описаны выше. Лелея надежду на то, что результат проявит себя спустя еще одну неделю, я продолжила придерживаться советов из книги и подобрала себе комплекс витаминов, в состав которого входят те добавки, которые указывает Эспри.

Так прошла еще одна неделя биохакинга мозга. Повысилась ли моя продуктивность? Заработал ли мозг на обещанные 100%? Стала ли я успевать делать гораздо больше за то же время? Нет, нет и еще раз нет. Прожив две недели по советам Дэвида Эспри, я лишний раз убедилась в том, что свою книгу он написал вовсе не для того, чтобы улучшить жизнь миллионов читателей. В первую очередь автора заботила реклама и повышение продаж собственной продукции. Эспри рассказывает, как плохо функционировал его мозг до биохакинга. Сейчас же он планирует прожить до 180 лет и утверждает, что чувствует себя едва ли не суперменом с супермозгом. Вселив в читателя надежду и ловко подцепив его на крючок, профессиональный биохакер постепенно начинает вводить в книгу упоминания о своей компании, а под конец уже прямо заявляет, что, купив его продукцию, можно добиться того же успеха.

Но что, если читатель не клюнет на такую уловку? А именно это, уверена, и произойдет в большинстве случаев. Зачем Дэйв Эспри загоняет себя в рамки и ставит четкий срок, после которого читатель якобы почувствует, что его мозг стал работать на 100% лучше? Две недели — довольно короткий период, и в этом случае гораздо разумнее для писателя — продавца своих товаров было бы не давать таких конкретных обещаний. Вполне возможно, что методика автора действительно работает, но с одной большой поправкой — сугубо индивидуально. На одного человека может действовать то, что не окажет совсем никакого влияния на другого. Тогда честно ли по отношению к читателю писать целую книгу, обещая при этом 100-процентный результат, но не учитывая ни личных особенностей человека, ни других социальных и экономических факторов?

К сожалению, сейчас на рынке слишком много книг, которые дают читателю пустые обещания, будь то повышение финансового благосостояния или изменение жизни в целом с помощью нехитрых техник. Но если всё так просто, то почему миллионером не становится каждый второй? Или для улучшения качества жизни каждому просто не хватает топлёного буйволиного масла Ги?

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