Исследование: после 10 лет сложно выучить второй язык на уровне носителя

Массачусетс, США, , 13:14 — REGNUM Людям, начинающим изучение второго языка в возрасте старше 10 лет, тяжело будет достигнуть уровня носителя языка, показало исследование ученых из США. Результаты исследования опубликованы в журнале Cognition.

Группа американских исследователей под руководством Джоша Тененбаума из Массачусетского технологического института провела исследование на базе теста на знание языка, который прошло около 670 тысяч человек.

Ученые выяснили, что критический возраст, после которого изучение второго языка становится менее успешным, составляет 17−18 лет. То, что изучение языков легче дается в детском возрасте, замечалось давно, однако эта работа стала первым убедительным статистическим исследованием.

Также исследование показало, что люди, которые начинали изучать язык в возрасте старше 10 лет, крайне редко достигали уровня носителя языка.

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