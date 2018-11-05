В Санкт-Петербурге обсудили доклад МГЭИК о глобальном потеплении

Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM Эксперты из России и Германии обсудили доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) о глобальном потеплении на круглом столе в Санкт-Петербурге. 5 ноября об этом сообщает журнал «Наука и жизнь».

В октябре МГЭИК представила доклад о воздействиях глобального потепления «Global Warming of 1.5 °C». Для обсуждения этого доклада в Санкт-Петербурге собрались эксперты из России и Германии. Среди участников круглого стола были представители координационного бюро МГЭИК в Германии, представители российского научного сообщества из РАН и НИУ ВШЭ, а также общественные деятели из экологических организаций.

Виктор Горный из Санкт-Петербургского научно-исследовательского Центра экологической безопасности РАН рассказал об исследовании, которое он провел вместе с коллегами. Ученые построили математическую модель на основе спутниковых данных за период с 1983 по 2014 год. Анализ показал, что если глобальная температура продолжит расти в таком же темпе, то к 2024 году температура поверхности в жаркие летние дни в некоторых местах Санкт-Петербурга будет достигать +50 °C. Такое прогревание приведет к плавлению асфальта и транспортному коллапсу в городе.

Научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин отметил, что повышение мировой температуры более чем на 1.5 °C приведет не только к локальным, но и к глобальным изменениям. Если средняя глобальная температура достигнет отметки в 2 °C, то Антарктида утратит значительную часть ледового покрова, что приведет к повышению уровня моря.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре группа ученых под руководством Лауры Респланди из Университета в Принстоне (штат Нью-Джерси, США) представила исследование, показавшее, что мировой океан нагревается быстрее, чем это предсказывали прежние прогнозы.