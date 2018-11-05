Старейший в России планетарий отмечает 89 лет со дня основания

Москва, , 10:12 — REGNUM Один из самых больших в мире и старейший в России планетарий отмечает очередной день рождения. Московскому планетарию сегодня, 5 ноября, исполняется 89 лет. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

Московский планетарий открылся в 1929 году. Уникальное здание было построено по проекту архитекторов Михаила Барща и Михаила Синявского.

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Планетарий стал настоящим звездным театром. В нём не только читали лекции, проводили занятия, но и ставили пьесы — здесь с большим успехом шли спектакли «Галилей», «Джордано Бруно» и «Коперник». Сегодня он ежедневно принимает до 3,5 тыс. гостей, в год это более миллиона посетителей.

Под его куполом-экраном — самым большим в Европе (диаметр — 25 метров, площадь — тысяча квадратных метров) — можно увидеть другие планеты и лунные кратеры, узнать о месте человека во Вселенной, послушать лекции выдающихся учёных.

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