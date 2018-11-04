Ученые: мировой океан нагревается сильнее, чем мы думали

Лондон, , 15:34 — REGNUM Исследование группы ученых из США, Китая, Франции и Германии показало, что мировой океан поглотил больше тепла от вызванного человеком изменения климата, чем это считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Группа ученых под руководством Лауры Респланди из Университета в Принстоне (штат Нью-Джерси, США) использовала данные, собранные системой поплавков «Арго». Эта система объединяет около 4 тысяч дрейфующих датчиков, осуществляющих замеры различных параметров во всех районах мирового океана.

Анализ данных этой системы, запущенной в 2000 году, показал, что 93% тепла, образуемого от растущего выделения углекислого газа, поглощается мировым океаном.

Авторы исследования сообщают, что их результаты уточняют существующие данные и находятся на верхнем уровне предыдущих оценок влияния глобального потепления на температуру мирового океана.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре тридцать политиков из Франции подписало обращение, призывающее правительства всех государств, включая Францию, направить усилия на сокращение глобального потепления.