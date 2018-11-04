Ученые создали «микропропеллеры» для офтальмологов

Берлин, , 14:29 — REGNUM Технологию малоинвазивной доставки лекарственных препаратов через стекловидное тело глаза представила группа ученых из Германии, Дании и Китая. Исследование опубликовано в Science Advances.

Офтальмологи сталкиваются с трудностями при необходимости введения лекарственных препаратов в поврежденные участки глаза, окруженные стекловидным телом. Это вещество, заполняющее пространство между хрусталиком и сетчаткой, является достаточно плотным и не проводит лекарственные препараты.

Группа исследователей под руководством Пира Фишера из Общества научных исследований им. Макса Планка (Германия) разработала средство доставки, названное «микропропеллерами».

Диаметр микрочастиц не превышает микрометра, что позволяет им проходить через стеклянное тело. Движение «микропропеллеров» с лекарственным препаратом отслеживается с помощью оптической томографии и управляется внешним магнитным полем.

Исследователи считают, что их разработка получит широкое практическое применение в офтальмологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года офтальмологи из Тюмени восстановили зрение 90-летней женщине, ослепшей более 10 лет назад. Офтальмологи провели сложнейшую операцию по имплантации искусственного хрусталика.