Новые эксперименты позволили уточнить радиус протона

Шарлотсвилл, США, , 12:21 — REGNUM Результаты новых экспериментов, показывающих, что радиус протона на 5% меньше общепринятого, представили физики Виргинского университета (США). Об этом сообщает Science News.

Результаты лабораторных исследований были представлены на совместной конференции Американского физического общества и Физического общества Японии в Ваиколоа-Виллидж (штат Гавайи, США).

Физики проводили измерение радиуса протона путем рассеивания электрона на протоне в лаборатории имени Джефферсона. Ученые оценили радиус протона в 0,83 фемтометра, что отличается от общепринятого значения, составляющего около 0,88 фемтометров.

Физики сообщили, что проведут дополнительную работу по уточнению результатов, прежде чем они будут опубликованы в научном издании.

Отметим, что в 2010 году группа физиков под руководством Пола Рэндольфа из Общества научных исследований им. Макса Планка (Германия) представила результаты измерений радиуса протона в экспериментах с атомами мюонного водорода. Тогда физики получили результат в 0,84 фемтометра.