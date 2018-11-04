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Новые эксперименты позволили уточнить радиус протона

Наука

Новые измерения показали, что радиус протона на 5% меньше общепринятого

Новые эксперименты позволили уточнить радиус протона
Pcharito
Детектор протонных столкновений

Шарлотсвилл, США, 4 ноября 2018, 12:21 — REGNUM  Результаты новых экспериментов, показывающих, что радиус протона на 5% меньше общепринятого, представили физики Виргинского университета (США). Об этом сообщает Science News.

Результаты лабораторных исследований были представлены на совместной конференции Американского физического общества и Физического общества Японии в Ваиколоа-Виллидж (штат Гавайи, США).

Физики проводили измерение радиуса протона путем рассеивания электрона на протоне в лаборатории имени Джефферсона. Ученые оценили радиус протона в 0,83 фемтометра, что отличается от общепринятого значения, составляющего около 0,88 фемтометров.

Физики сообщили, что проведут дополнительную работу по уточнению результатов, прежде чем они будут опубликованы в научном издании.

Отметим, что в 2010 году группа физиков под руководством Пола Рэндольфа из Общества научных исследований им. Макса Планка (Германия) представила результаты измерений радиуса протона в экспериментах с атомами мюонного водорода. Тогда физики получили результат в 0,84 фемтометра.

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Научные исследования
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