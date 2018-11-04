В США на видео запечатлели падение метеора

Вашингтон, , 12:01 — REGNUM В США падение метеора попало на видеозапись. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает телеканал KARK-TV.

Падение метеора было снято во время записи игры в американский футбол в штате Арканзас. Запись делал один из зрителей. Яркий метеор падает на заднем плане и освещает ночное небо.

Небесное тело пролетело над Арканзасом поздно вечером 2 ноября. По данным телеканала, скорее всего это был космический камень, который был притянут гравитацией Земли и загорелся, войдя в атмосферу планеты.

Данный метеор был частью ежегодного потока Тауриды.

https://twitter.com/ChaseWeeksGolf/status/1058529403326603264