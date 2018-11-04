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В США на видео запечатлели падение метеора

Наука

Космический объект пролетел над Арканзасом вечером 2 ноября

Вашингтон, 4 ноября 2018, 12:01 — REGNUM  В США падение метеора попало на видеозапись. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает телеканал KARK-TV.

Падение метеора было снято во время записи игры в американский футбол в штате Арканзас. Запись делал один из зрителей. Яркий метеор падает на заднем плане и освещает ночное небо.

Небесное тело пролетело над Арканзасом поздно вечером 2 ноября. По данным телеканала, скорее всего это был космический камень, который был притянут гравитацией Земли и загорелся, войдя в атмосферу планеты.

Данный метеор был частью ежегодного потока Тауриды.

https://twitter.com/ChaseWeeksGolf/status/1058529403326603264

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Космические полеты, аппараты и исследования
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