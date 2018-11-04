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В Великобритании запустили суперкомпьютер, моделирующий человеческий мозг

Наука

SpiNNaker поможет нейробиологам лучше понять механизмы функционирования головного мозга

В Великобритании запустили суперкомпьютер, моделирующий человеческий мозг
Цитата из х/ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США
Нейробиологический эксперимент

Манчестер, Великобритания, 4 ноября 2018, 11:16 — REGNUM  Суперкомпьютер, моделирующий человеческое мышление, запустили 2 ноября в Манчестерском университете, сообщает пресс-служба университета.

Процессор суперкомпьютера, получившего название Spiking Neural Network Architecture (SpiNNaker), состоит из миллиона ядер. Концепция машины, моделирующей биологические нейроны, была предложена учеными более 20 лет назад.

Строительство началось в 2006 году. Изначально проект финансировался Исследовательским советом по инженерным и физическим наукам Великобритании, впоследствии был поддержан научно-исследовательским проектом Евросоюза The Human Brain Project.

Профессор Стив Фербер отметил, что SpiNNaker действует не как компьютер, а воспроизводит работу человеческого мозга, посылая миллиарды небольших сообщений к тысяче различных мест назначений.

Авторы проекта хотят добиться моделирования на SpiNNaker миллиарда нейронов в режиме реального времени, что поможет нейробиологам в изучении механизмов функционирования мозга.

Отметим, головной мозг человека состоит из примерно 100 миллиардов нейронов, связанных квадриллионом (1015) синапсов.

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Научные исследования
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