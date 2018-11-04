Китайские ученые предложили шифровать данные в рисунках отпечатков пальцев

Шанхай, Китай, , 10:54 — REGNUM Ученые из Фуданьского университета предложили новый способ графического шифрования данных на основе изображения отпечатка пальца. Статья опубликована в журнале IEEE Transactions on Image Processing.

При обычном кодировании информации через графические изображения используется изменение пикселей, при котором изображение визуально искажается. Это искажение позволит людям, перехватившим зашифрованное изображение понять, что оно содержит секретное послание.

Шэн Ли и Синьпэн Чжан из Фуданьского университета разработали оригинальный способ шифрования информации в изображениях. Они заметили, что определенная структура рисунка отпечатка пальца позволяет закодировать сообщение непосредственно в самом отпечатке.

Для кодирования сообщения его переводят в математическую запись, после чего она кодируется в рисунок. Посторонний человек, перехвативший изображение, не отличит его от реального отпечатка пальца.

Авторы сообщают, что специалист, имеющий ключ шифрования, сможет извлечь сообщение из рисунка, даже если он был сильно сжат.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Министерство связи и массовых коммуникаций РФ предложило устанавливать на сим-картах, продающихся в России, отечественную систему криптографической защиты.