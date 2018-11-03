Ученые: детское ожирение может быть вызвано приемом антибиотиков

Эль-Пасо, США, , 16:00 — REGNUM Применение антибиотиков и антацидов при лечении детей до двух лет может нарушить метаболизм и вызвать увеличение веса. Такие результаты показало исследование американских ученых, опубликованное в Gut.

Исследователи из Медицинского центра в Эль-Пасо, Армейского медицинского центра имени Уолтера Рида и Военно-медицинского университета изучили медицинскую документацию, охватившую 333 353 детей.

Медицинские записи показали, что к трехлетнему возрасту у 46 993 детей (14,1%) врачи фиксировали ожирение. Из этих детей только 9 268 не принимали антибиотики и антациды.

Медики отметили, что чем больше курсов лечения антибиотиками или антацидами проходил ребенок, тем вероятнее у него было появление ожирения.

Ученые предположили, что разрушение микрофлоры в пищеварительном тракте, являющееся одним из побочных эффектов приема антибиотиков, могло оказать на детский метаболизм долгосрочное влияние и вызвать увеличение веса.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля главный внештатный специалист-диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что в России зафиксирован резкий рост числа подростков, имеющих избыточную массу тела и ожирение.