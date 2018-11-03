Китайские ученые разработали «наносетку» для борьбы с болезнью злаковых

Хэфэй, Китай, , 15:35 — REGNUM Исследователи из НИИ технологии и биологии Хэфэйского института естественных наук при Академии наук Китая представили новое средство, защищающее злаковые культуры от заболевания мучнистой росой. Об этом 3 ноября сообщает Синьхуа.

Заражение мучнистой росой замедляет колошение злаковых культур, снижает кустистость и ускоряет созревание. Урожайность злаковых, пораженных мучнистой росой, снижается на 10−15%.

Группа ученых под руководством У Лифан разработала технологию изготовления материала на основе аттапульгитовой глины, который сможет заменить химические пестициды.

Исследователи предлагают обрабатывать листья пшеницы химически модифицированной аттапульгитовой глиной. Этот материал формирует «наносетку» на поверхности листьев, что позволяет изолировать споры мучнистой росы и подавить их рост.

Ученые считают, что новая технология будет пользоваться широким спросом из-за простоты применения и низкой себестоимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года сотрудники Сибирского научно исследовательского института растениеводства и селекции представили новый сорт яровой мягкой пшеницы «Новосибирская 61». Селекционеры отметили, что новый сорт обладает повышенной устойчивостью к распространенным заболеваниям зерновых, включая мучнистую росу.