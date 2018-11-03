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В штабе Северного флота подвели итоги экспедиции на Новую Землю

Наука

На конференции были представлены отчеты экспедиционных отрядов и подведены итоги экспедиции

В штабе Северного флота подвели итоги экспедиции на Новую Землю
Иллюстрация: Mil.ru
Экспедиция

Североморск, Мурманская область, 3 ноября 2018, 15:27 — REGNUM  Итоги комплексной экспедиции на острова архипелага Новая Земля подвели в штабе Северного флота ВМФ России на научно-практической конференции 2 ноября. Об этом сообщает перс-служба Северного флота.

Экспедиция североморцев проходила в три этапа:

  • На первом этапе экспедиционный отряд на штатных вездеходах совершил рейд по маршрутам первых пересечений острова Южный.
  • На втором этапе были исследованы побережье и бухты острова Южный на спасательном буксире.
  • Третий этап проходил на острове Северный, куда экспедиционный отряд с оборудованием доставлялся большим десантным кораблем «Георгий Победоносец».

В ходе комплексной экспедиции были исследованы исторические места стоянок первопроходцев Новой Земли, восстановлены воинские памятники и памятники в честь первых исследователей.

Также были проведены подводные исследования у острова Южного и исследования ледника острова Северный.

На конференции были представлены отчеты экспедиционных отрядов и подведены итоги комплексной экспедиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября на Северном флоте было проведено более 10 пусков ракет корабельной зенитной ракетной системы «Полимент-Редут» в рамках государственных испытаний.

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Развитие российской Арктики
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