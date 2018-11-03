Голограммы прочитали лекции в Имперском колледже Лондона

Лондон, , 12:50 — REGNUM Бизнес-школа Имперского колледжа Лондона стала первым учебным учреждением, в котором лекторы предстали перед студентами в виде 3D-голограмм. 2 ноября об этом сообщает пресс-служба колледжа.

В бизнес-школе Имперского колледжа Лондона презентовали технологию, позволяющую лекторам проводить занятия из студий, расположенных в разных городах. На церемонии презентации перед студентами колледжа в виде 3D-голограмм выступили лекторы, находящиеся в студиях в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лондоне.

В колледже отметили, что голограммы лекторов передаются в режиме он-лайн, что позволяет им общаться со студентами в режиме реального времени. Сами лекторы также видят изображения с камер, установленных в зале учебного заведения.

Администрация учебного учреждения считает, что новая технология позволит им привлечь специалистов из разных городов, что существенно обогатит опыт студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Москве прошла выставка «Лабиринт Минотавра». Одним из элементов выставки стали голограммы героев античной мифологии.