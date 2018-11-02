В Китае запущен спутник навигационной системы Beidou

Пекин, , 14:05 — REGNUM В Китае прошёл запуск спутника национальной навигационной системы Beidou. Об этом 2 ноября сообщает Синьхуа.

Запуск был осуществлён с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3B» с космодрома «Сичан», находящегося в юго-западной провинции Сычуань. Запущенный спутник стал первым выведенным на геостационарную орбиту на удалении около 36 тыс. км.

Отмечается, что спутник относится к третьему поколению космических аппаратов Beidou. Ранее были запущены 16 спутников этой же серии.

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