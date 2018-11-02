Путин поздравил Физико-технический институт им.Иоффе со 100-летием

Москва, , 13:46 — REGNUM Сегодня, 2 ноября, президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам и гостям торжественного вечера, посвящённого 100-летию Физико-технического института имени А.Ф.Иоффе (ФТИ) Российской академии наук (РАН), сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что коллектив ФТИ занимается перспективными фундаментальными исследованиями, решает востребованные временем прикладные задачи. Такой подход имеет огромное значение для дальнейшей плодотворной деятельности института на благо России.

«Заложенные в работу ФТИ прогрессивные принципы, смелые идеи и уникальный командный дух позволили взрастить в его стенах выдающихся учёных-физиков, в том числе нобелевских лауреатов», — подчеркнул глава государства и пожелал сотрудникам Физико-технического института имени А.Ф.Иоффе успехов во всех планах и начинаниях.

Справка ИА REGNUM :

Физико-технический институт имени А.Ф.Иоффе (ФТИ) является одним из крупнейших научных центров России. Институт был основан в 1918 году Абрамом Федоровичем Иоффе. Его имя институт носит с 1960 года. 27 июня 2018 г. распоряжением правительства РФ ФТИ был передан в ведение Министерства науки и высшего образования РФ.

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