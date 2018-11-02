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Учёные: Россия является лидером по площади «диких» территорий

Наука

Эта площадь превышает 15 млн квадратных километров

Брисбен, Австралия, 2 ноября 2018, 13:27 — REGNUM  Учёные из Австралии заявили, что Россия является лидером среди стран мира по площади территорий и акваторий, не затронутых деятельностью человека. Об этом сообщается в журнале Nature.

Согласно их данным, площадь «диких» земель в России превышает 15 млн квадратных километров. Далее в этом списке идут Канада, Австралия, США и Бразилия.

Отмечается, что всего на первую пятёрку приходится более 70% площади всех нетронутых экосистем за исключением Антарктики и международных вод.

По словам учёных, такие «дикие» экосистемы быстрее восстанавливаются и лучше переживают последствия изменения климата.

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Научные исследования
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