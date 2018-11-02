ТПУ — на пути системной трансформации российского инженерного образования

Томск, , 12:34 — REGNUM На состоявшемся 26−27 октября в Калининграде заседании Совета по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов (совет проекта 5−100) ведущие вузы страны отчитались о результатах работы за год. Команда Томского политехнического университета (ТПУ) представила совету результаты реализации затеянной университетом системной трансформации.

«Колоссальная скорость роста объема информации и развития технологий, упор на междисциплинарность и кооперацию обусловливают неизбежность изменения традиционных моделей инженерного образования и организации научно-инновационной деятельности, — рассказал ректор ТПУ Петр Чубик. — Год назад мы приступили к такой трансформации».

Подготовка инженеров будущего

Скорость изменения технологий сегодня такова, что пока вуз обучает студента конкретной узкой специальности четыре года в бакалавриате и два года в магистратуре, эта специальность и изучаемые технологии могут исчезнуть с рынка.

«Что предложили мы в ответ на этот вызов? Первое — формирование у наших выпускников сильных базовых инженерных компетенций — физика, химия, математика, soft skills, включая предприимчивость, цифровые компетенции, то есть всего того, что даст им возможность использовать и разрабатывать любые технологии будущего, — сообщила руководитель программы развития, проректор по внешним связям ТПУ Лилия Кирьянова. — С 2018 года первые два курса все студенты ТПУ вместе учатся в Школе базовой инженерной подготовки. Далее, на эту сильную инженерную базу мы накладываем персональные междисциплинарные образовательные траектории, побуждая студентов выбирать два курса в семестр из программ других инженерных направлений. Наконец, студенты в обязательном порядке включаются в решение реальных производственных задач наших индустриальных партнеров в рамках междисциплинарной проектной работы».

В новой модели подготовки инженеров будущего ТПУ сделал магистерские программы самодостаточными, а не продолжением аналогичных бакалаврских, как это обычно бывает. Фокус междисциплинарных магистерских программ Томского политеха направлен на технологические потребности индустрии и будущих рынков. Совместно с предприятиями-партнерами ТПУ «добирает» недостающие компетенции для таких междисциплинарных программ у научно-образовательных и индустриальных партнеров по всему миру. Например, медицину — в сотрудничестве с Сибирским государственным медицинским университетом и Томским национальным исследовательским медицинским центром РАН, космос — в партнерстве с предприятиями Роскосмоса, морские технологии — с научными организациями Дальневосточного отделения РАН, массивы больших данных — в ЦЕРНе. Как результат, ТПУ сегодня реализует 18 уникальных сетевых междисциплинарных магистерских программ, на выпускников которых есть спрос уже с первого курса: ядерная медицина, чистая вода, промышленная томография, водородная энергетика, космическое материаловедение, биомедицинская инженерия, технологическое брокерство и другие.

Исследовательский фокус

«Как национальный исследовательский университет ТПУ ставит перед собой задачу подготовки не только высококвалифицированных инженеров будущего, но и исследователей, — отметил ректор ТПУ профессор Петр Чубик. — Для этого вуз сконцентрировал ведущих ученых по прорывным для ТПУ направлениям науки в двух Исследовательских школах — школе физики высоких энергий и школе химических и биомедицинских технологий. В этих школах существенно уменьшена учебная нагрузка, выделены дополнительные средства на современное оборудование, стажировки, участие в конференциях».

«Итог — мы получили междисциплинарные команды мирового уровня в области «зеленой химии», умных материалов, ускорительных технологий и ряде других областей. Число статей в журналах первой и второй квартили, публикуемых этими командами, увеличилось в среднем в два раза, — сообщил Чубик. — Условия работы в наших Исследовательских школах стали привлекательными и для ведущих зарубежных ученых».

Но главный фокус все же не в этом. Исследовательские школы ТПУ в этом году запустили новый формат подготовки исследователей — через интегрированные магистерско-аспирантские программы. Будущие ученые начинают готовить диссертации уже в магистратуре, продолжая потом в аспирантуре и нередко — под двойным руководством с ведущими зарубежными вузами и институтами РАН. Свои междисциплинарные диссертации они будут защищать в новых междисциплинарных диссертационных советах ТПУ, которые с января 2019 года начинают присуждать ученые степени ТПУ.

«В этом году на интегрированные программы мы набрали 49 будущих ученых, и у нас есть полная уверенность, что через 6 лет не менее 80 процентов из них защитят кандидатские диссертации», — подчеркнул Петр Чубик.

В кооперации с партнерами

Междисциплинарность и кооперация стали основой новой модели научно-инновационной деятельности университета. ТПУ — один из лидеров среди российских вузов по доходам от контрактов с индустриальными партнерами. Однако если раньше около 80 процентов контрактов на выполнение НИОКР — это были контракты до 10 млн. руб., которые привлекались и выполнялись, как правило, силами одной кафедры или лаборатории, то сейчас ТПУ становится интегратором научных, инженерных и производственных компетенций не только разных школ университета, но и других университетов, институтов РАН, отраслевых научных организаций и предприятий. Это позволяет реализовывать крупные проекты, сочетающие фундаментальную науку, прикладные решения, инжиниринг, апробацию и внедрение разработок в производство.

Например, проект «Палеозой» — комплексный проект компании «Газпромнефть Восток» по разработке новых ресурсоэффективных технологий добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. ТПУ выступает проектным офисом для десятка исполнителей этого проекта, среди которых институты РАН, Томский госуниверситет, Университет Хериот-Ватт (Великобритания), администрация Томской области, предприятия-недропользователи, которые готовы апробировать новые решения на своих месторождениях. Таких кооперационных проектов с бюджетом более 100 млн руб. в ТПУ реализуется около десяти. Слом перегородок внутри университета и кооперация с партнерами во вне, в рамках модели «открытых инноваций», дали нам в отдельных инженерных школах прирост доходов в расчете на 1 научно-педагогического работника (НПР) до уровня 3 млн руб.

Важно, что эти научно-технические проекты сопровождаются и подготовкой соответствующих кадров. Так, для проекта «Палеозой» ТПУ в 2018 году запустил магистерскую программу «Трудноизвлекаемые запасы углеводородов».

Реализация крупных междисциплинарных проектов с большими бюджетами, множеством участников и значительным объемом разноплановой работы — новая практика для ТПУ.

«Как и в каждом новом начинании мы столкнулись с определенными сложностями, — пояснила Лилия Кирьянова. — Раньше всей реализацией проекта руководил тот, кто это проект привлек. Масштабные проекты требуют иного подхода — профессиональных проектных команд, состоящих из разных специалистов, а также прозрачной системы распределения финансов, мониторинга результативности и качества каждого этапа. Сейчас мы разрабатываем новую систему управления комплексными проектами, основанную на принципах профессионального проектного управления, прозрачности и электронных платформенных решениях».

Управление трансформацией

Изменения коснулись и системы управления. Период с 2014 по 2017 год был для ТПУ периодом новых целей и сложных задач, решать которые приходилось в условиях жестких бюджетных ограничений. Это потребовало концентрации ресурсов и жесткой системы планирования, стимулирования, отказа от неэффективных направлений, программ, НПР.

«Сейчас мы переходим к управлению талантами, которое требует большей индивидуализации, свободы и открытости», — говорит Лилия Кирьянова.

Ключевым элементом новой системы управления является свободноконфигурируемый эффективный контракт, на который с 2018 года переведены все научно-педагогические работники ТПУ. Для них созданы стимулы заниматься теми видами деятельности, в которых они наиболее сильны, например, в руководстве аспирантами, выполнении НИОКР для индустриальных партнеров, в разработке онлайн-курсов или в проектной работе со студентами. Сотрудники сами определяют показатели из предложенного списка стратегических направлений развития университета, на которых и концентрируют свои усилия.

Несмотря на трансформационные процессы, которые не проходят безболезненно и требуют адаптации, ТПУ не потерял высокой динамики своего развития. Самые свежие рейтинги тому подтверждение — рейтинг QS BRICS 2019 ТПУ продемонстрировал один из самых высоких темпов роста среди всех участников Проекта 5−100 (плюс 10 позиций, 39 место). В рейтинге QS EECA University Rankings 2019, оценивающем развитие университетов стран Восточной Европы и Центральной Азии, Томский политехнический занял 35 место.

По итогам работы в Калининграде Совет по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов подготовит для Министерства науки и высшего образования России рекомендации о продолжении государственной поддержки университетов Проекта 5−100.