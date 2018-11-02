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В США собрали 6,4 млн судебных дел для обучения искусственного интеллекта

Наука

Всего было отсканировано более 40 млн страниц документов

Гарвард, США, 2 ноября 2018, 12:03 — REGNUM  В США создали базу данных из 6,4 млн судебных дел для обучения искусственного интеллекта. Об этом сообщает MIT Technology Review.

В Гарвардском университете завершили проект Caselaw Access Project, который заключался в сборе открытых данных о судебных делах, проходивших на территории США, начиная с XVII века.

Всего было отсканировано более 40 млн страниц документов. Предполагается, что с помощью этих данных можно будет эффективнее обучать компьютерные алгоритмы, для применения в юриспруденции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные из США заявили о том, что им удалось обучить искусственный интеллект распознавать ложь в ходе судебных заседаний.

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Искусственный интеллект
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