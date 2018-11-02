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Пёс по кличке Шанс обзавёлся искусственной лапой благодаря технологии ТПУ

Наука

Протез изготовили на 3D-принтере

Томск, 2 ноября 2018, 11:47 — REGNUM  Ветеринарные врачи одной из новосибирских клиник впервые провели уникальное протезирование тазовой конечности у собаки — трёхлапому псу по кличке Шанс установили искусственный протез с биопокрытием. Об этом сообщает 2 ноября пресс-служба Томского политехнического университета, специалисты которого приняли участие в разработке протеза.

Чтобы провести операцию, ветеринары сначала сделали компьютерную томографию тазовых конечностей собаки, а затем изготовили сам протез на 3D-принтере при помощи технологии селективного лазерного спекания. Основным материалом при изготовлении протеза стал сплав «титан-никель-ванадий», а направляющие системы были изготовлены из биосовместимого фотополимера.

«Этот материал как бы обманывает организм и заставляет «принимать» имплантат за своего, и обеспечивает полную свободу движения животного после операции», — пояснил доцент Научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга ТПУ Сергей Твердохлебов.

По его словам, установка для нанесения покрытий методом микродугового оксидирования была разработана в Томском политехе совместно с партнерами. Новосибирские ветеринары сообщили, что после операции пёс Шанс чувствует себя хорошо и использует протез «100% времени с полной опороспособностью».

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