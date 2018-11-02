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Учёные: птицы унаследовали от динозавров разноцветную окраску яиц

Наука

Предполагается, что окраска яиц отпугивала от них хищников

Учёные: птицы унаследовали от динозавров разноцветную окраску яиц
Ballista
Окаменевшие яйца динозавра

Вашингтон, 2 ноября 2018, 11:22 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что разноцветную окраску яиц птицы унаследовали от динозавров. Об этом сообщается в журнале Nature.

Палеонтологи провели анализ скорлупы яиц 19 видов архозавров — группы, к которой относят динозавров, крокодилов и птиц. Они обнаружили, что скорлупа была окрашена в зелёный, розовый или голубоватый цвета.

Это произошло по той причине, что в яичной скорлупе динозавров из семейства троодонтид содержались пигменты биливердин и протопорфирин. Предполагается, что окраска отпугивала от них хищников.

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Научные исследования
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