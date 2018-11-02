Минздрав Татарии закупит трёх пациентов-роботов

Казань, , 10:02 — REGNUM Трёх роботов-пациентов реанимации для нужд подведомственных профессиональных образовательных организаций планирует закупить министерство здравоохранения Татарии. Полный комплект симуляторов для отработки практических навыков оценили в 10,5 млн рублей. Аукцион намечен на 23 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По одному роботу планируется поставить в ГАПОУ «Казанский медицинский колледж», ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» и ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж». Победитель тендера должен поставить товар с момента заключения контракта по 20 декабря 2018 года. Лотом выступает многофункциональный, реалистичный имитатор пациента с установленным программным обеспечением для отработки реанимационных навыков. У него должно быть широкий спектр клинических сценариев, наличие разнообразных предустановленных медицинских тем и состояний пациента, автономное питание и питание от батареи.

«На видимых частях поверхности робота-пациента должны отсутствовать пластиковые или иные детали, не обладающие мягкостью или не схожие, по тактильным ощущениям с кожей человека. Имитация костно-мышечной структуры робота-пациента должна полностью соответствовать костно-мышечной структуре человека и передавать анатомическое строение человеческого тела», — отмечается в техзадании.

Также ведомство отдельным тендером планирует закупить два комплекта симуляционного оборудования для отработки практических навыков в челюстно-лицевой хирургии. Начальная цена этого тендера — 2,86 млн рублей.

Напомним, год назад министерство образования и науки Татарии закупило 44 установки по изучению роботизированных систем на базе роботов-манипуляторов. Начальная цена лота составляла 1 160 700 рублей. На роботах школьники изучают схему устройства контроллера и робота-манипулятора, осваивают робототехнику.

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