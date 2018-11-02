Почти 50% вечной мерзлоты оттает до конца века, считают учёные

Тюмень, , 07:28 — REGNUM Почти 50% современной криолитозоны (верхнего слоя земной коры с отрицательной температурой) займут оттаявшие с поверхности породы к концу века, такой прогноз сделали российские ученые, проанализировав цифровые карты криолитозоны и оценив изменения в криосфере. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского государственного университета.

«К середине XXI века талые породы с положительной среднегодовой температурой будут развиты на большей части Европейского севера, за исключением Югорского полуострова и северных районов республики Коми», — пояснил научный сотрудник ТюмГУ Дмитрий Дроздов.

По его словам, в Западной Сибири граница распространения островов многолетнемерзлых пород с поверхности будет проходить практически по северному полярному кругу. При этом полностью оттают острова этих пород на юге Красноярского края, в Приамурье и на Камчатке.

В соответствии со сделанным прогнозом, в Воркуте, Надыме и Мирном температура пород сохранит отрицательные значения до конца столетия, причем расчетное повышение температуры грунта приблизится к росту температуры воздуха. Глубина сезонного оттаивания за первую половину века изменится не более чем на 20%.

Криологи считают, что вечная мерзлота сохранится только в Средней Сибири и на Таймыре. Тем не менее, такого отрезка времени будет недостаточно для полного оттаивания толщи — кровля мерзлоты опустится на некоторую глубину в Европейской части РФ, и на юге Западной Сибири по-прежнему сохранится реликтовая мерзлота.

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