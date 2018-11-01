Учёные: столкновение с другой галактикой сделало Млечный Путь толще

Гронинген, Нидерланды, , 12:39 — REGNUM Учёные из Нидерландов пришли к выводу, что столкновение с другой галактикой около 10 млрд лет назад сделало Млечный Путь толще. Об этом сообщается в журнале Nature.

Астрономы провели анализ химического состава, возраста, распределения и траектории движения звёзд в Млечном Пути на основе данных, полученных телескопом Gaia.

Согласно их выводам, столкновение с другой галактикой наполнило окраины Млечного Пути новыми звёздами, что сделало его диск толще.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные провели детальные наблюдения за движением горячего газа около сверхмассивной чёрной дыры, расположенной в центре Млечного Пути.

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