Конкурс «IT-чемпион» обойдётся бюджету Татарии в 5 млн рублей

Казань, , 12:16 — REGNUM Организация и проведение республиканского конкурса «IT-чемпион» обойдётся бюджету Татарии свыше 5 млн рублей. Исполнителя на контракт планируют выбрать в рамках аукциона, который пройдёт 22 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена лота — 5 010 300 рублей, организатор — министерство образования и науки Татарии. К участию в закупке допускаются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, а услугу необходимо оказать до 20 декабря 2018 года. В качестве призов для участников конкурса будут закуплены 135 мобильных телефонов. В документации уточняется, что исполнитель должен «во время передачи раздать всем победителям под роспись подготовленные исполнителем памятки о необходимости задекларировать в ИФНС полученные призы и уплатить налог». Призы должны быть не менее восьми ядер, иметь объем встроенной памяти — не менее 32 Гб, встроенный датчик освещения и иметь такие особенности как акселерометр, датчик Холла, гироскоп, сканер отпечатков пальцев.

В задачи победителя тендера входит предоставление помещений на не менее чем десять часов в день проведения мероприятия, которые «находятся в одном здании и объединены единой концепцией».

"Наличие не менее десяти оборудованных помещений площадь каждого помещения от не менее 15 и до не более 40 кв.м. стилизованных в соответствии с утвержденным сценарием (например, научная лаборатория, творческая мастерская)», — отмечается также в техзадании.

В списке задач исполнителя контракта — оформление сцены композициями из воздушных шаров, состоящими из 50 шаров, организация не менее трёх концертных номеров песенно-танцевального жанра, бумажное шоу на не менее 100 кг бумаги (не менее 20 минут), организация питания, организация не менее десяти научно-познавательных станций (на каждой станции одновременно не более 15 детей), развлекательная программа, брендированная продукция и прочее.

А также победитель аукциона должен «осуществить зачисление на виртуальные счета не менее 225 победителей денежные суммы в размере не менее 3000 руб. каждому, по реквизитам предоставленным заказчиком».

Отметим, конкурс проводится ежегодно, начиная с 2015 года. В нём участвуют школьники и школы Татарии.

Напомним, министерство информатизации и связи РТ в октябре объявило также серию аукционов на доработку и модернизацию различных информационных систем республики.

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