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Учёные: жуки-бомбардиры собираются в группы для защиты от хищников

Наука

Жуки используют для самозащиты горячую едкую жидкость

Учёные: жуки-бомбардиры собираются в группы для защиты от хищников
Katja Schulz
Жук-бомбардир

Вашингтон, 1 ноября 2018, 11:45 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что жуки-бомбардиры рода Brachinus предпочитают отдыхать, как правило, большими группами. Об этом сообщается в журнале PLOS ONE.

Эти жуки известны тем, что используют для самозащиты горячую едкую жидкость. Защищаясь от хищников, они выпускают струю, после чего вынуждены восполнять запас в течение суток.

По мнению биологов, скопление в группы помогает жукам защищаться. Жук с неизрасходованным запасом жидкости может отпугнуть хищника и защитить тех, кто не успел восполнить свой запас.

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Научные исследования
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