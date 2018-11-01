Учёные: жуки-бомбардиры собираются в группы для защиты от хищников

Вашингтон, , 11:45 — REGNUM Учёные из США пришли к выводу, что жуки-бомбардиры рода Brachinus предпочитают отдыхать, как правило, большими группами. Об этом сообщается в журнале PLOS ONE.

Эти жуки известны тем, что используют для самозащиты горячую едкую жидкость. Защищаясь от хищников, они выпускают струю, после чего вынуждены восполнять запас в течение суток.

По мнению биологов, скопление в группы помогает жукам защищаться. Жук с неизрасходованным запасом жидкости может отпугнуть хищника и защитить тех, кто не успел восполнить свой запас.

Читайте также: Учёные нашли в янтаре одного из древнейших жуков-опылителей