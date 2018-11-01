Ботанический сад Ростова-на-Дону получил статус особо охраняемой территории

Ростов-на-Дону, , 11:10 — REGNUM Ботанический сад Южного федерального университета — самый крупный ботсад на юге России — получил статус особо охраняемой природной территории федерального значения. Об этом ИА REGNUM сообщили в ростовской администрации.

11 лет назад территория была включена в международный каталог «Ботанические сады. Живая история». Площадь природной зоны превышает 200 гектаров. Здесь произрастает более 6,5 тыс. видов деревьев, кустарников и травянистых растений.

«Новый статус — это новый импульс развития Ботанического сада, а также новые возможности и перспективы», — отметили в администрации.

Сами сотрудники вуза указывают, что миссия ботсада состоит в изучении, сохранении, мобилизации и рациональном использовании биологического разнообразия растений степной зоны, сохранении мировой флоры в коллекциях и экспозициях, обогащении региональной флоры, развитии образовательной и культурной среды.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте, основным научным направлением является оценка состояния, мониторинг и проблемы сохранения биологического разнообразия в степной зоне, а также рациональное использование и воспроизводство биологических ресурсов в условиях антропогенного воздействия.