Четверг, 1 Ноября 2018 года
13:13:53 МСК

Ботанический сад Ростова-на-Дону получил статус особо охраняемой территории

Наука

«Новый статус — это новый импульс развития Ботанического сада, а также новые возможности и перспективы»

Ростов-на-Дону, 1 ноября 2018, 11:10 — REGNUM  Ботанический сад Южного федерального университета — самый крупный ботсад на юге России — получил статус особо охраняемой природной территории федерального значения. Об этом ИА REGNUM сообщили в ростовской администрации.

11 лет назад территория была включена в международный каталог «Ботанические сады. Живая история». Площадь природной зоны превышает 200 гектаров. Здесь произрастает более 6,5 тыс. видов деревьев, кустарников и травянистых растений.

«Новый статус — это новый импульс развития Ботанического сада, а также новые возможности и перспективы», — отметили в администрации.

Сами сотрудники вуза указывают, что миссия ботсада состоит в изучении, сохранении, мобилизации и рациональном использовании биологического разнообразия растений степной зоны, сохранении мировой флоры в коллекциях и экспозициях, обогащении региональной флоры, развитии образовательной и культурной среды.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте, основным научным направлением является оценка состояния, мониторинг и проблемы сохранения биологического разнообразия в степной зоне, а также рациональное использование и воспроизводство биологических ресурсов в условиях антропогенного воздействия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Охрана природы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить