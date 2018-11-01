На МКС доставят капсулу для отправки на Землю научных материалов

Токио, , 10:52 — REGNUM На борт Международной космической станции (МКС) будет доставлена специальная капсула, предназначенная для возвращения на Землю материалов научных экспериментов. Об этом сообщает 1 ноября пресс-служба Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Отмечается, что капсулу доставит на борт МКС японский грузовой корабль-беспилотник «Конотори», запуск которого на орбиту назначен на 8 ноября. В JAXA сообщили, что капсула представляет собой цилиндр размером 84 на 66 сантиметров. Кроме возвращаемой капсулы, корабль доставит экипажу МКС продукты и другие полезные грузы, а затем «Конотори», забрав с борта МКС накопившийся мусор, сгорит в плотных слоях атмосферы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября стало известно, что Японское аэрокосмическое агентство успешно запустило на орбиту два научно-исследовательских спутника.

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