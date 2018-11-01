Ректор Самарского Политеха напомнил о роли опытно-конструкторских центров

Самара, , 07:35 — REGNUM Для полноценной работы вузовского образования — подготовки специалистов, их трудоустройства, усиления кооперации вузов, создания механизма, генерирующего новые технологии, и технологические агломераты — в Самарской области не хватает опытно-конструкторских центров, заявил ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков на расширенном заседании регионального правительства. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

По словам Быкова, такие центры позволят проводить масштабные исследования.

«У нас есть прекрасное научное оборудование, но ведущие предприятия закупают технологии за рубежом», — сказал ректор Самарского Политеха.

«Мы должны дать России новый продукт, и тут нам нужна поддержка региона. Конечно, вузы могут заниматься экспортом своего образования, но не обязательно за границу. Например, объем рынок образовательных услуг в Москве исчисляется триллионами рублей, но нас там нет», — добавил он.

По его словам, существуют дистанционные технологии, с помощью которых можно обучать студентов, которые будут приезжать в Самару два раза в год, а затем привлекать их на работу на предприятия в регионе.

В свою очередь, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заверил представителей вузов, что поддержку в этом направлении они получат. Глава региона дал поручение министру образования и науки Самарской области Виктору Акопьяну рассмотреть предложения от высшей школы и включить совместно принятые решения в стратегию развития региона.