Археологи нашли неолитическое поселение на территории Внутренней Монголии

Хух-Хото, Китай, , 05:55 — REGNUM В общей сложности 16 деревенских домов возрастом от 7,8 до 8,4 тыс. лет были найдены в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает 31 октября агентство Синьхуа.

Места расположения жилищ были найдены в руинах Симагоу при наличии ярко выраженных признаков культуры Юйминь, которая существовала в период между концом палеолита и начала неолита. Впервые она была открыта в 2014 году в серединной части Внутренней Монголии.

Шестнадцать обнаруженных домов имеют преимущественно имеют округлую форму или же форму скругленных прямоугольников. Все они имеют разный размер. Диаметр округлых домов составляет от 3,3 до 4,5 метров, а длина стен жилищ в форме скругленных прямоугольников варьируется от 4,4 до 5,2 метров при ширине в диапазоне от 1,1 до 6,6 метров.

Археологи также извлекли из земли порядка 500 предметов, включая каменную утварь, костяные инструменты и керамические черепки. В жилищах были найдены кости животных. Выяснилось также, что древние жители в основном занимались охотой и собирательством. Как отмечает глава археологической команды, ведущей раскопки Ху Сяонун, полученные сведения значительно улучшили понимание культуры Юйминь.

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