Среда, 31 Октября 2018 года
20:02:44 МСК

В Петербурге попробуют очистить компост по-бельгийски

Наука

Региональный оператор по переработке мусора возьмет на вооружение европейские практики

Санкт-Петербург, 31 октября 2018, 18:32 — REGNUM  В Петербурге решили применить бельгийскую систему очищения компоста с помощью воды при переработке твердых бытовых отходов. Об этом сообщил 31 октября заместитель главы городского комитета по благоустройству Кирилл Пащенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Компост собираются сортировать с помощью отверстий различного диаметра, но стандартный подход к этой технологии не даст гарантии, что в компост не попадут мелкие фракции ненужных отходов — лом, камешки, монеты, батарейки, отметил Пащенко.

«Поэтому мы провели тщательный анализ подобных подходов. Сейчас мы рассматриваем технологию водного сепарирования, которая используется в странах Евросоюза одновременно с использованием биобарабанов. Мы общаемся с коллегами из Бельгии, у которых есть завод, который они построили три года назад по этой технологии. Там очень интересный подход к такому сепарированию, выделению органической фракции, у них получается неплохо. Мы намерены на базе нашего МПБО-2 воспользоваться этим опытом в том числе», — заметил чиновник.

Представители регионального оператора по обращению с отходами в Петербурге — ГУП «МПБО-2» — также заметили, что для получения высококачественного компоста в биобарабаны должны поступать исключительно органические отходы.

Напомним, Смольным поставлена задача к 2020 году добиться переработки 38% бытовых отходов, к 2030 году — 100% отходов, образуемых в Петербурге.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге до 2023 года могут добиться переработки 1 млн т мусора в год

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить