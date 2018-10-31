В Петербурге попробуют очистить компост по-бельгийски

Санкт-Петербург, , 18:32 — REGNUM В Петербурге решили применить бельгийскую систему очищения компоста с помощью воды при переработке твердых бытовых отходов. Об этом сообщил 31 октября заместитель главы городского комитета по благоустройству Кирилл Пащенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Компост собираются сортировать с помощью отверстий различного диаметра, но стандартный подход к этой технологии не даст гарантии, что в компост не попадут мелкие фракции ненужных отходов — лом, камешки, монеты, батарейки, отметил Пащенко.

«Поэтому мы провели тщательный анализ подобных подходов. Сейчас мы рассматриваем технологию водного сепарирования, которая используется в странах Евросоюза одновременно с использованием биобарабанов. Мы общаемся с коллегами из Бельгии, у которых есть завод, который они построили три года назад по этой технологии. Там очень интересный подход к такому сепарированию, выделению органической фракции, у них получается неплохо. Мы намерены на базе нашего МПБО-2 воспользоваться этим опытом в том числе», — заметил чиновник.

Представители регионального оператора по обращению с отходами в Петербурге — ГУП «МПБО-2» — также заметили, что для получения высококачественного компоста в биобарабаны должны поступать исключительно органические отходы.

Напомним, Смольным поставлена задача к 2020 году добиться переработки 38% бытовых отходов, к 2030 году — 100% отходов, образуемых в Петербурге.

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