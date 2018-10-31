Прорыв в области водородной энергетики совершили израильские ученые

Иерусалим, , 15:46 — REGNUM Израильские ученые добились прорыва в производстве водородного топлива из воды. Об этом пишет портал Phys.org.

Отмечается, что исследователи открыли химический механизм, с помощью которого можно более эффективно производить водородное топливо из воды при помощи фотолиза ее молекул. Команда специалистов из Университета им. Бен-Гуриона и Израильского технологического института описала процесс фотохимического разделения пероксида водорода в присутствии фотоэлектродов из оксида железа.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта стало известно, что китайские ученые разработали модули автомобильных топливных элементов ресурсом более 5 тыс. часов. Водородные топливные ячейки могут активироваться при температуре ниже +10 °С и поддерживать стабильность при температурах до — 40 °C.

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