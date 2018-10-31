Среда, 31 Октября 2018 года
16:38:21 МСК

Прорыв в области водородной энергетики совершили израильские ученые

Наука

Исследователи открыли химический механизм, с помощью которого можно более эффективно производить водородное топливо из воды при помощи фотолиза ее молекул

Иерусалим, 31 октября 2018, 15:46 — REGNUM  Израильские ученые добились прорыва в производстве водородного топлива из воды. Об этом пишет портал Phys.org.

Отмечается, что исследователи открыли химический механизм, с помощью которого можно более эффективно производить водородное топливо из воды при помощи фотолиза ее молекул. Команда специалистов из Университета им. Бен-Гуриона и Израильского технологического института описала процесс фотохимического разделения пероксида водорода в присутствии фотоэлектродов из оксида железа.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта стало известно, что китайские ученые разработали модули автомобильных топливных элементов ресурсом более 5 тыс. часов. Водородные топливные ячейки могут активироваться при температуре ниже +10 °С и поддерживать стабильность при температурах до — 40 °C.

Читайте также: Китайские инженеры создали топливную ячейку «живущую» более 5 тыс. часов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные открытия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить