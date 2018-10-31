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Завершилась российско-китайская арктическая экспедиция

Наука

Ученые получили важный материал для исследований в сфере экологии и климата

Пекин, 31 октября 2018, 15:36 — REGNUM  Китайские ученые из Первого НИИ при Государственном океанологическом управлении КНР (Циндао, провинция Шаньдун на востоке Китая) отчитались об участии в совместной арктической экспедиции, организованной ими вместе с российским Тихоокеанским океанологическим институтом им. В.И. Ильичева, сообщает 31 октября Синьхуа со ссылкой на информацию, полученную от заведующего лабораторией китайского института Ху Лиминя.

Экспедиция, в которой участвовали 30 ученых из России и Китая, представляющие пять научных организаций двух стран, за 46 дней прошла Чукотское и Восточно-Сибирское моря, а также Море Лаптевых, преодолев более 12 тыс. км. Проведенные ими географические, геологические и океанологические исследования позволили совершить ряд научных открытий и достижений.

Двигаясь по маршруту экспедиции, ученые провели совместные исследования на множестве арктических станций. Полученный материал, по мнению Ху Лиминя, послужит источником знаний о состоянии и изменении экологии и климата Арктики.

Отметим, что первую совместную арктическую экспедицию российские и китайские ученые провели в 2016 году.

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Научные исследования
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