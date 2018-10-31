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В Курчатовском институте опровергли теорию археологов о древних топорах

Наука

Топоры из Бородинского клада сделаны из жадеита и минералов группы серпентинитов

Москва, 31 октября 2018, 14:58 — REGNUM  Физики Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» опровергли выводы, сделанные археологами при исследовании каменного состава наверший топоров и булав легендарного Бородинского клада, передает 31 октября пресс-служба Ассоциации государственных научных центров «Наука».

"Загадкой был материал искусно вырезанных наверший каменных топоров и булав. Ранее ученые полагали, что они сделаны из нефрита и мыльного камня соответственно. Однако результаты проведенных учеными Курчатовского института исследований показали, что это предположение ошибочно», — говорится в сообщении.

Работы по комплексному изучению химического состава каменных изделий Бородинского клада вели ученые лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных науках Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий под руководством заместителя директора НИЦ «Курчатовский институт», к.ф.н. Екатерины Яцишиной.

Определить настоящий материал полудрагоценных камней орудий физики смогли при помощи синхротронных методов структурной диагностики: рентгенодифракционного фазового анализа и рентгенофлуоресцентного элементного анализа. Учеными применялись также методы сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, а также микроскопии с элементным микроанализом.

Драгоценные экспонаты бронзового века оказались не нефритовыми.

«Три топора жадеитовые, два топора выполнены из минералов группы серпентинитов», — сообщила старший научный сотрудник Курчатовского института Елена Терещенко.

Этот вывод противоречит результатам исследований, которые проводились в 1970-е годы.

Бородинский клад (Бессарабский клад) ― находка недалеко от села Бородино Аккерманского уезда Бессарабской губернии (в настоящее время — Тарутинский район Одесской области, Украина), состоящая из предметов вооружения из серебра, бронзы и других драгоценных материалов. Клад был обнаружен местными крестьянами, которые передали его в полицию. С 1923 года сокровища клада находятся в Государственном историческом музее.

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