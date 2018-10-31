Среда, 31 Октября 2018 года
16:36:17 МСК

В Лондоне учёные нашли останки «рыбы-вампира»

Наука

Учёные нашли останки одного из видов паразитарной речной миноги

В Лондоне учёные нашли останки «рыбы-вампира»
USFWS Midwest Region
Минога

Лондон, 31 октября 2018, 14:52 — REGNUM  Учёные из Великобритании нашли в Лондоне останки одного из видов паразитарной речной миноги. Об этом сообщается на сайте Музея археологии Лондона.

Археологи обнаружили зубы «рыбы-вампира» в средневековой выгребной яме, которая использовалась приблизительно в XIII—XV веках.

По словам старшего археолога музея Алана Пайпа, все сведения о распространении миног в средневековой Англии были известны из исторических летописей. Теперь же следы миноги были идентифицированы. В настоящий момент археологи анализируют находку.

Отметим, что миноги являются предками рыб и обитают на Земле более 360 млн лет. Некоторые виды миног употребляются в пищу, а в средневековой Европе они считались деликатесом.

Читайте также: Учёные раскрыли тайну «монстра Тулли»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить