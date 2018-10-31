Ученые назвали главную причину высокой продолжительности жизни

Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Ученые из США выяснили, что в большей степени на продолжительность жизни влияет количество нейронов в коре больших полушарий головного мозга, об этом сообщает MedicalXpress.

Отмечается, что ранее основными факторами длительности жизни считали массу тела и скорость метаболизма, однако эти показатели работают только в 20−30% случаев. Вместе с тем, по количеству кортикальных нейронов можно точно предсказать продолжительность жизни человека в 75% случаев.

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По мнению ученых, кора головного мозга играет ключевую роль в адаптации к окружающей среде и реакции на стресс, а продолжительность жизни находится в прямой зависимости от абсолютного числа кортикальных нейронов.

Напомним, ранее шведские исследователи пришли к выводу, что минусовая температура воздуха может способствовать повышению риска сердечных заболеваний. Ученые, проанализировав данные около 274 тыс. пожилых граждан, у которых диагностировали инфаркт миокарда, установили, что сердечный приступ возникал у них на 10% чаще при отрицательных температурах воздуха.

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