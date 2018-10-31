В Калининграде обсуждают проблемы изменения климата в городах

Калининград, , 10:53 — REGNUM Международная конференция «Изменение климата в городах: формы и стратегии адаптации с особым рассмотрением роли российских городских садов» проходит 30−31 октября в Балтийском федеральном университете им. И. Канта. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что основной целью мероприятия является представление и продвижение передовой практики и решений в области устойчивого экологического и социально-экономического развития урбанизированных территорий.

В конференции принимают участие представители БФУ и МГУ им. М. В. Ломоносова, а также ученые из Норвегии, Германии, Литвы.

«Не секрет, что климат в городах меняется. В городах теплее, меньше кислорода, очень много загрязнений. Наш институт интересуется этими вопросами», — сообщил директор института природопользования, территориального развития и градостроительства БФУ Геннадий Федоров.

«Необходимо регулировать процесс превращения дачных массивов в коттеджные поселки, потому что там очень сильно страдает инфраструктура, поэтому застройка происходит очень стихийно. И, конечно, надо избавляться от такой «язвы» на теле города, как гаражное общество», — заявила кандидат географических наук, доцент института природопользования территориального развития и градостроительства БФУ им. Елена Романова.

В рамках конференции рассматривается экологическая и социальная роль зеленой инфраструктуры городов, а также современный статус и будущее развитие дачных участков и земель сельскохозяйственного назначения городских экосистем.

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