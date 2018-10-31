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Учёные нашли новый способ измерить реакции кристаллов на электрическое поле

Наука

В исследовании принимала участие целая группа учёных из разных стран

Москва, 31 октября 2018, 10:52 — REGNUM  Учёные придумали новую методику для измерения реакции кристаллов на электрическое поле. Исследования проводились группой специалистов из Китая, Израиля, Великобритании и России в рамках проекта на Европейском источнике синхротронного излучения (ESRF). Результаты работ опубликованы в журнале Journal of Applied Crystallography.

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Учёным в ходе исследований удалось получить детальные трёхмерные карты рассеяния синхротронного излучения, которые несут в себе подробную информацию о структуре кристалла и её реакции на электрическое поле, пишет РИА Новости. Затем их проанализировали с помощью созданной методики математического анализа.

«Этот метод и соответствующий анализ данных могут быть применены к более широким классам материалов и обеспечить важное понимание микроскопического происхождения их физических свойств», — уверены исследователи.

Отмечается, что исследование было посвящено кристаллическим материалам (сегнетоэлетрикам), которые применяются в огромном количестве устройств — от гидролокаторов для подводных лодок до элементов аппаратов УЗИ.

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Научные исследования
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