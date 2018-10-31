Учёные: люди стали употреблять в пищу какао-бобы 5300 лет назад

Вашингтон, 31 октября 2018, 10:50 — REGNUM Учёные из США, Канады и Франции пришли к выводу, что люди стали употреблять какао-бобы в пищу уже около 5300 лет назад. Об этом сообщается в журнале Nature.
Учёные провели анализ остатков веществ на керамических и каменных сосудах, которые были найдены в Южной Америке на самой древней стоянке индейцев майо-чинчипе.
Исследователи выяснили, что какао было одомашнено более чем на тысячу лет раньше, чем считалось. При этом это произошло не в Центральной Америке, на территории современного Эквадора.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные нашли в Египте следы самого древнего в мире сыра.
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