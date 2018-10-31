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Под Пирамидой Луны обнаружен тоннель в «загробный мир»

Наука

Тоннель мог вести в погребальную камеру

Мехико, 31 октября 2018, 10:27 — REGNUM  Мексиканские археологи обнаружили подземный тоннель под Пирамидой Луны в древнем Теотиуакане. Об этом сообщает Mexico News Daily.

Длина тоннеля составляет 15 метров. За ним расположена комната диаметром около 15 метров, находящаяся в восьми метрах под поверхностью пирамиды.

По мнению учёных, тоннель мог вести в погребальную камеру. Кроме того, он мог иметь символическое значение и являться образом «загробного мира».

Отметим, что Пирамида Луны является одним из самых крупных зданий доколумбовой Америки. Она находилась в древнем городе Теотиуакан, который располагался в 50 километрах от современного Мехико.

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Археология
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