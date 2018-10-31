Российские учёные изучат способ восстановления флоры на угольных отвалах

Абакан, , 09:15 — REGNUM Учёные Хакасского государственного университета нашли эффективный способ восстановления флоры на угольных породных отвалах, сообщает 31 октября пресс-служба вуза.

Преподаватель института естественных наук и математики ХГУ, доцент кафедры биологии Евгений Анкипович пояснил, что в настоящее время в Хакасии интенсивно развивается добыча угля открытым способом. При этом изучение изменений растительного покрова проводится слабо. Ближайшие два года он намерен посвятить изучению восстановительных процессов флоры и растительности на нарушенных ландшафтах.

«Результаты исследований послужат основой для практического и рационального использования участков восстановления постиндустриальных объектов, расположенных вблизи Абакана», — сообщил исследователь.

Одним из итогов научных трудов станут рекомендации для быстрого восстановления нарушенных земель, а также советы учёных по охране редких и исчезающих видов растительности. Работа учёного будет проводиться на средства гранта Российского фонда фундаментальных исследований.

Читайте также: Ученый из Хакасии представил в Мексике исследование о синтезе наночастиц