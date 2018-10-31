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В Кемерове проходит конференция по математическому моделированию

Наука

Одной из целей мероприятия является обсуждение совместных проектов КемГУ и Сибирского отделения РАН

Кемерово, 31 октября 2018, 08:42 — REGNUM  Всероссийская конференция по математическому моделированию и информационным технологиям, в рамках которой молодые учёные делятся результатами исследований в области вычислительной и прикладной математики и информатики, проходит в эти дни в Кемеровском государственном университете, сообщает 31 октября пресс-служба вуза.

«Одна из целей конференции — обсуждение совместных проектов опорного вуза Кузбасса и СО РАН», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участие в конференции позволит молодым учёным получить представление о результатах исследований в области современного математического моделирования, вычислительных и информационных технологий, установить научные контакты, познакомиться с широким кругом задач, представленных в докладах участников.

В программе конференции запланированы лекции выдающихся ученых, тематические секции, круглые столы и дискуссионные площадки, а также экскурсии.

Мероприятие завершится 2 ноября.

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