Дом мечты и аппарат Карлсона: в Тюмени прошла девятая битва учёных

Тюмень, , 07:34 — REGNUM Участниками девятой битвы учёных Science Slam Tyumen стали молодые учёные, представившие широкой публике свои исследования или научные идеи. В мероприятии приняли участие студенты Тюменского индустриального университета (ТИУ), сообщила пресс-служба вуза.

Студент Института транспорта ТИУ Сергей Королёв представил доклад о летающих автомобилях «Как из Карлсона сделать бизнес-модель?». Он рассказал, что воспарить в небо можно не только на самолёте, но и на альтернативных аппаратах, которые активно разрабатывают учёные. Вместе с научным коллективом Института транспорта он получил грант на создание летательного аппарата. Изобретение студента сможет парить над любой поверхностью, что отличает его от уже существующих моделей.

В свою очередь, магистрант опорного вуза Марина Малеванная представила зрителям проект по строительству «дома мечты». Отмечается, что кроме учёбы девушка занимает должность начальника производственно-технического отдела производства цементно-стружечных плит. Поэтому прямо на сцене она изготовила плиты, из которых построила мини-дом.

«Этот конкурс даёт большие возможности: участники городских этапов имеют право заявиться на всероссийском, а потом и на международном, который проходит в Германии. Хочется, чтобы студенты ТИУ использовали эту возможность», — прокомментировала мероприятие специалист отдела специальных мероприятий ТИУ Юлия Насырова.

Отмечается, что следующую битву учёных в Тюмени планируют провести в 2019 году.