Ученые рассказали, какой витамин полезней всего для сердца

Вашингтон, , 05:45 — REGNUM Группа ученых в результате исследований пришла к выводу, что количество витамина D в организме является одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье сердца и сосудов. Результаты исследования опубликованы в журнале EJPC.

Исследование показало, что витамин D снижает риск возникновения инфарктов, а также замедляет развитие рассеянного склероза. Ученые подчеркивают, что результаты их исследования еще не подтверждены клиническими испытаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября американские ученые выяснили, что употребление творога перед сном способствует похудению. К таким выводам исследователи пришли после эксперимента, в ходе которого испытуемые съедали порцию творога за 30−60 минут до сна.

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