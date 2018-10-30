NASA объявило о завершении миссии телескопа Kepler

Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о завершении миссии космической обсерватории Kepler спустя почти десятилетие после её запуска. Об этом сообщается 30 октября в микроблоге NASA в Twitter.

Как уточняется, причиной завершения миссии стало истечение топлива у телескопа. «Это не стало неожиданностью и означает окончание работы аппарата и сбора им научных данных», — сообщил официальный представитель NASA Пол Херц.

Напомним, телескоп Kepler был запущен в 2009 году с целью поиска экзопланет. На протяжении миссии телескоп отследил около полумиллиона звёзд и галактик, а также обнаружил более 2,6 тысячи планет за пределами Солнечной системы.