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NASA объявило о завершении миссии телескопа Kepler

Наука

Со времени запуска в 2009 году телескоп обнаружил 2,6 тысячи планет за пределами Солнечной системы

Вашингтон, 30 октября 2018, 23:50 — REGNUM  Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о завершении миссии космической обсерватории Kepler спустя почти десятилетие после её запуска. Об этом сообщается 30 октября в микроблоге NASA в Twitter.

Как уточняется, причиной завершения миссии стало истечение топлива у телескопа. «Это не стало неожиданностью и означает окончание работы аппарата и сбора им научных данных», — сообщил официальный представитель NASA Пол Херц.

Напомним, телескоп Kepler был запущен в 2009 году с целью поиска экзопланет. На протяжении миссии телескоп отследил около полумиллиона звёзд и галактик, а также обнаружил более 2,6 тысячи планет за пределами Солнечной системы.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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