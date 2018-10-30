Учёные ТГУ вырастили супертонкие плёнки для производства наноэлектроники

Томск, , 13:20 — REGNUM Учёные Сибирского физико-технического института Томского государственного университета (ТГУ) первыми в мире освоили производство супертонких плёнок, которые позволят производить полупроводниковые устройства с повышенным быстродействием, сообщает 30 октября пресс-служба вуза.

Отмечается, что новая технология выращивания плёнок из органических молекул в газовой среде была отработана на установке молекулярно-послойной эпитаксии, не имеющей аналогов в России и мире.

«Установка позволяет добиться такого расположения молекул на подложке, которое недоступно при любом другом способе создания тонких пленок», — пояснила руководитель лаборатории органической электроники СФТИ ТГУ Татьяна Копылова.

Первые полученные образцы показали, что энергопотребление светодиодов, созданных на их основе, в три раза меньше, чем у аналогичных устройств, полученных традиционными методами. Исследователи полагают, что применённый ими метод создания плёнок ляжет в основу создания различных устройств органической наноэлектроники. Также новая технология позволит избежать внешнего влияния и увеличит срок службы устройств.

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