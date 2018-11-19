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«Кенозерские чтения — 2015»

Наука

Книга о Русском Севера на ИА REGNUM

Архангельск, 19 ноября 2018, 12:01 — REGNUM   ИА REGNUM публикует сборник материалов конференции «Кенозерские чтения — 2015», посвященной природе, культуре и человеку заповеданного Кенозерья.

Седьмая научно-практическая конференция была посвящена выдающимся культурными ландшафтам Кенозерского национального парка. Материалы предоставили сотрудники ведущих научных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Архангельска, которые обсуждали как сохранение и представление наследия этой уникальной территории, так и нематериальные памятники, в том числе устный эпос и письменную словесность.

Отдельное внимание уделено в сборнике истории и современности кенозерской природы, крестьянской устной и письменной словесности, а также энтузиастам, которые в разные времена изучали и описывали Кенозерье.

Сборник рассчитан на широкую аудиторию и представляет особый интерес для сотрудников заповедников, музеев и научных центов, где изучается ценность российских культурных ландшафтов.

Сборник можно скачать по ссылке.

Читайте ранее в этом сюжете: «Кенозерские чтения — 2013»

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