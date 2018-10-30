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Собаки научились определять больных малярией с помощью нюха

Наука

Животные смогли определить носки больных детей с точностью до 70%

Лондон, 30 октября 2018, 12:44 — REGNUM  Учёные из Великобритании пришли к выводу, что собаки с помощью своего нюха способны определять людей, больных малярией. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что в эксперименте участвовали 173 ребёнка из Гамбии, 30 из которых были больны малярией. У них были взяты анализ крови, а также носки, которые они надели на одну ночь.

Всё это затем было перевезено в Великобританию, где собаки должны были определить больных малярией детей. Выяснилось, что животные смогли определить носки больных детей с точностью до 70%.

Отмечается, что для малярии характерен специфический запах, а в эксперименте участвовали собаки, заранее натренированные определять запах больных этой болезнью.

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Научные исследования
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