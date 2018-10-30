На Камчатке могут исчезнуть дикие северные олени

Петропавловск-Камчатский, , 10:42 — REGNUM На более 500 диких северных оленей осталось в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Эти животные находятся на грани исчезновения, сообщает пресс-служба заповедника.

Других вольных группировок диких северных оленей на Камчатке нет. Камчатский олень — крупнейший в Евразии, отмечают специалисты. Есть вероятность, что речь идет об отдельном подвиде оленя, однако точно установить это могут только генетики.

«Если выяснится, что это эндемик Камчатского края, то в ближайшее время без принятия срочных мер по его спасению мы потеряем этот подвид», — отмечает старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Тарас Сипко.

Ранее на Камчатке обитало более 20 тыс. особей диких северных оленей. Однако в 2006 году их занесли в Красную книгу региона. В 2010 году произошла массовая гибель животных после извержения вулкана Кизимен.

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